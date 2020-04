Prihaja sneg, nevarnost pozebe, a narava se prebuja: alergije so že na pohodu 24ur.com Vremenoslovci napovedujejo kratkotrajno, a izrazito ohladitev. Vseeno pa se narava prebuja. Spomladi so tako na pohodu alergije, ki so lahko posebej zoprne za nekatere astmatike. Dostopni podatki sicer ne kažejo, da bi bili alergiki bolj dovzetni za okužbo z novim koronavirusom. Posamezniki s kroničnimi boleznimi pljuč, kamor sodi alergijska astma, pa imajo lahko zvišano tveganje za poslabšanje a...

