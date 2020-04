Koronabesnilo? Podivjani moški na Krasu pretepel Italijana in mu grozil z motorno žago Reporter Policisti še iščejo moškega, ki je v petek popoldne na cesti pri Sežani ustavil italijanskega državljana, mu grozil s prižgano motorno žago in ga s pestjo večkrat udaril v obraz. Potem ko so posredovali mimoidoči vozniki, pa se je z avtomobilom odpeljal v

Sorodno















Oglasi Omenjeni Iran

Italija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Joc Pečečnik

Jelko Kacin

Zdravko Počivalšek

Milan Mandarić