Hajdukovi nogometaši začeli vaditi na Poljudu, tuširali se bodo doma 24ur.com Nogometaši hrvaškega prvoligaša Hajduka iz Splita so v ponedeljek začeli individualne treninge na Poljudu. Treningi potekajo na glavnem in pomožnem igrišču ter so organizirani čez cel dan. Prvenstvo je sicer prekinjeno zaradi pandemije novega koronavirusa.

