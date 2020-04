Požar, ki se je nevarno bližal černobilski nuklearki, pod nadzorom 24ur.com Gozdni požar, ki že več dni divja na severu Ukrajine, je bil od zapuščene černobilske nuklearne elektrarne oddaljen le še nekaj kilometrov. Dosegel je že mesto Pripjat, kjer so včasih živeli zaposleni v elektrarni. Ukrajinske oblasti so sporočile, da so ga uspeli spraviti pod nadzor. Strokovnjaki so opozarjali na povečano stopnjo radioaktivnega sevanja na območju, a so odgovorni to zanikali.

