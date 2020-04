"Naj vas vrag odnese," je besni splitski župnik kričal na novinarje (VIDEO) Reporter Zaradi fizičnih in verbalnih napadov na zaposlene v hrvaških medijih med velikonočno mašo v Splitu so policisti kazensko ovadili tri osebe, sodniku za prekrške pa tudi duhovnika Josipa Delaša. Sodniku za prekrške in sanitarnim inšpektorjem so ovadili tudi

Sorodno





































































Oglasi Omenjeni Hrvaška

Iran

koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Luka Dončić

Matjaž Nemec

Anže Logar