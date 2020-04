S smodnikom iz petard in nabojev polnil možnar, prišlo je do eksplozije, ... Svet 24 Brežiške policiste so v nedeljo nekaj po 14. uri obvestili o nesreči na Bizeljskem, v kateri se je 46-letni moški poškodoval v eksploziji ob polnjenju možnarja, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.



Več na Svet24.si.si

Sorodno













Oglasi