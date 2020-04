Poslovanje na daljavo je pospešilo uvajanje storitev video identifikacije in digitalnega podpisa Računalniške novice Poleg potreb po večjih kapacitetah in nadgradnji obstoječih IKT-rešitev pa se je v obdobju, ko tudi večina poslovanja s strankami poteka na daljavo, pri Telekomu Slovenije izrazito povečalo povpraševanje po storitvi videoidentifikacije in digitalnega podpisa.

Sorodno Oglasi Omenjeni Telekom Slovenije Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Luka Dončić

Anže Logar

Matjaž Nemec