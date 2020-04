Julian Assange je za zaprtimi vrati dvakrat postal očka Primorske novice Ustanovitelj WikiLeaksa Julian Assange je v času bivanja v prostorih veleposlaništva Ekvadorja v Londonu skupaj z odvetnico iz Južne Afrike Stello Morris spočel dva sinova, ki sta danes stara eno in dve leti. To je britanskemu časniku Mail on Sunday v nedeljo zaupala Morrisova.

Sorodno



















Oglasi