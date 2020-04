Policisti PP Novo mesto so bili v soboto nekaj po 16. uri obveščeni o prometni nesreči med Otočcem in Kronovem. Otrok, ki je kolesaril s starši, je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad kolesom, padel in si huje poškodoval roko. Otroka so oskrbeli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico. preberite več » ...