Priljubljeni komik Jerry Seinfeld je z Netflixom sklenil pogodbo za dva enourna stand-up šova. Prvi iz leta 2017 Jerry Before Seinfeld je požel navdušenje med gledalci, zdaj se med oboževalce vrača z naslovom Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill. Premiera predstave, polna humorja in neprizanesljivih avtobiografskih uvidov, bo 5. maja.



