Iz novomeškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da so ob 11.36 na Topliški cesti v Novem mestu opazili oljni madež. Gasilci GRC Novo mesto so nevtralizirali in oprali madež v dolžini okoli 200 metrov. O dogodku so bili obveščene pristojne službe. preberite več » ...