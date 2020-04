“Zaradi pandemije se moramo vsi soočiti z neprijetno resnico: S politiziranjem vseh vidikov življenja, tudi zdravja ljudi, je avtokratska enostrankarska vladavina na Kitajskem ogrozila vse,” so zapisali akademiki, politiki in aktivisti. Ob tem so se poklonili kritikom odziva kitajskih oblastih, med njimi tudi novinarjem, ki so po izbruhu bolezni izginili ali so v hišnem priporu.