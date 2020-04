Odločitve vlade s sej vladnih odborov Vlada RS Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS obravnavala Zavezo javnosti XIII – Letni program dela in finančni načrt Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj za leto 2020 in ga sprejela v delu, ki se nanaša na izvajanje javnih pooblastil Rdečega križa Slovenije. Naloge in programe, ki predstavljajo izvajanje javnih pooblastil Rdečega križa Slovenije, sofinancirajo pristojna ministrstva v skladu s sredstvi, zagotovljenimi v proračunu za leto 2020, in sprejetimi finančnimi načrti.

