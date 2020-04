»Nismo več sposobni, da virus prestanemo na nogah, kot so naši dedje prestali špansko gripo« Mladina "Tako imenovana stroka, se mi zdi, je nemočna zato, ker se proti covidu-19 bori s srednjeveškimi sredstvi karantene in prerokb, kdaj neki bi lahko epidemija prešla. Zgodilo se je nekaj zelo zanimivega, nekaj, česar še nismo videli v nobenem znanstvenofantastičnem filmu: svet so napadli mongolski konjeniki iz razvitega srednjega veka, oboroženi z najbolj primitivnim orožjem.

Sorodno

Oglasi Omenjeni koronavirus

Španija

Večer Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleksander Čeferin

Rajko Kozmelj

Dragutin Mate

Matej Tonin