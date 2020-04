Violeta Tomić o tem, da je minister Logar poslance, popljuval, polil z gnojnico in odšel Dnevnik "Minister nas je popljuval, polil z gnojnico in odšel." *** Violeta Tomić, političarka in poslanka v DZ (Levica) na portalu RTVSLO.si o pljuvanju in polivanju z greznico. *** Slovenska vlada je pretekli teden...

Sorodno

















































Oglasi