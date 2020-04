Današnje nizke temperature dodatno prizadele sadjarje Dnevnik Velik del Slovenije, razen Primorske, so to noč zajele temperature pod ničlo in dodatno prizadele predvsem sadjarje. Še tisto, kar je ostalo po minulih treh tednih spopadanja s pozebo, “je današnje jutro najverjetneje vzelo”, je za STA dejala Metka...

