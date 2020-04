Zaplet z maskami za policiste Gorenjski glas Po opozorilu sindikata so v generalni policijski upravi ugotovili, da so v eni policijski enoti policistom pomotoma razdelili maske, ki so bile namenjene za razdelilnice hrane in ne zaščiti pred virusom.

Sorodno









































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Tomaž Gantar

Jelko Kacin

Janez Janša

Anže Kopitar

Alojz Uran