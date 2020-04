Domov se je vrnila večina pripadnikov slovenskega kontingenta v Maliju 24ur.com V Slovenijo se je začasno vrnila glavnina kontingenta Slovenske vojske, ki deluje v mednarodni misiji v Maliju, so sporočili z obrambnega ministrstva. Slovenski kontingent šteje osem pripadnikov, dva ostajata v Maliju, kjer bosta skrbela za vzdrževanje opreme in vozil. Enega od pripadnikov, ki je zbolel za boleznijo covid-19, so v Slovenijo že uspešno evakuirali.

