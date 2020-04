V ljubljanski stolnici pokopali upokojenega nadškofa Urana: prisotni so bili le sorodniki in ožji so Reporter V ljubljanski stolnici so v krogu družine in ožjih sodelavcev pokopali upokojenega ljubljanskega nadškofa metropolita Alojza Urana. Pogreb je vodil nadškof Stanislav Zore, ki je med drugim opisal Uranovo življenje in izpostavil njegovo povezanost z ljudmi

