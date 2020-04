Uprava za varstvo pred sevanji zanika povezavo med koronavirusom in 5G Dnevnik Navedbe, da je za izbruh novega koronavirusa kriva tehnologija 5G, so neresnične in zavajajoče, so sporočili iz Uprave RS za varstvo pred sevanji. Kot poudarjajo, med koronavirusom in tehnologijo 5G ni povezave, kar so v izjavi izpostavili tudi v

Sorodno



Oglasi Omenjeni Evropska komisija

Kitajska

koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Aleš Hojs

Dragutin Mate

Matej Tonin

Franc Breznik

Borut Pahor