Za novega načelnika Generalštaba SV v igri Glavaš in Pograjc 24ur.com Na dan Slovenske vojske, 15. maja, v vojski potekajo redna povišanja v čine, na ta dan bo najverjetneje jasno, kdo bo novi načelnik Generalštaba. V vojski so že opravili preverjanja, kdo izpolnjuje pogoje za povišanje v generalski čin. Kot so pojasnili v generalštabu, sta to vsaj brigadirja Robert Glavaš in Bojan Pograjc.

