[Razkrivamo] ARSO deluje zakonito in pravočasno, zavrača navedbe o "šlampariji" PORTAL PLUS

V skladu s 26. členom Zakona o medijih vam pošiljamo zahtevek za popravek ter prikaz drugih dejstev in okoliščin. Zahteva za popravek se nanaša na vaš prispevek, objavljen na spletnem portalu ... Več.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Aleš Hojs

Dragutin Mate

Matej Tonin

Tomaž Gantar

Borut Pahor