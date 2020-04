Apple predstavil nov poceni iPhone SE Slo-Tech Avtor [email protected] (Matej Huš) Apple je predstavil nov model telefona iPhone, ki sodi v srednji cenovni razred. Takšne telefone je Apple nekoč že imel, potem pa so izginili. Sedaj se vrača nova verzija iPhone SE (prvo smo dobili leta 2016), ki bo na voljo za 400 dolarjev. To je precej manj od sicer najcenejšega iPhona 11, ki stane 700 dolarjev, ali celo iPhona 11 Pro Max, ki presega tisočaka. Novinca so predstavili virtualno, k...

Sorodno



Oglasi