Letošnji 73. filmski festival v Cannesu zaradi pandemije novega koronavirusa najverjetneje ne bo potekal v svoji običajni obliki, so sporočili organizatorji in dodali, da iščejo alternativne pristope. Najprej so še upali, da bodo lahko festival, ki je bil načrtovan od 12. do 23. maja, v njegovi običajni obliki izpeljali konec junija in v začetku julija.