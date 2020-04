Plača v dejavnosti oskrba z elektriko in plinom februarja na letni ravni zrasla za 6 % Energetika.NET Februarja letos je bila povprečna mesečna plača v Sloveniji najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro in je znašala 2537,35 evra bruto oz. 1597,81 evra neto, kažejo podatki statističnega urada.

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Aleš Hojs

Dragutin Mate

Matej Tonin

Franc Breznik

Borut Pahor