Matt Damon z družino v samoizolaciji na Irskem 24ur.com Zvezdnika Matta Damona so ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa ujeli nepripravljenega. Ravno, ko je bil z družino na Irskem, kjer je snemal film, je predsednik Trump prepovedal vse lete iz Evrope v Ameriko in so tako obtičali v majhnem irskem mestu.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Irska

koronavirus

Matt Damon Najbolj brano Osebe dneva Tomaž Gantar

Janez Janša

Franc Breznik

Dragutin Mate

Ivan Simič