Pred maturo iz slovenščine na spletu pet novogoriških uprizoritev Cankarja Primorske novice Tudi v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica so pristopili k maturantom, ki bodo letos na maturi iz slovenščine premišljevali o Cankarjevih dramah. Na pomoč pri učnih pripravah na eno najpomembnejših prelomnic v življenju so jim priskočili s posnetki uprizoritev dram Za narodov blagor, Kralj na Betajnovi, Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, Hlapci in Lepa Vida. Vse so na ogled na spletni strani gledališča.

