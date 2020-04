Država je za maske iz serviet plačala 860 tisočakov ali od 76 do 80 centov za masko 24ur.com Kdo je dal zeleno luč za 860 tisočakov vredna posla mask iz serviet, ki niso primerne za zdravstvo, kjer jih najbolj primanjkuje? Zavod za blagovne rezerve ali Uprava za zaščito in reševanje? Medtem ko odgovornost valita eden na drugega, so župani nad kakovostjo mask ogorčeni in jih že vračajo upravi za zaščito in reševanje. Podjetji Korez-Sorting group in Zaščita Lukač o kakovosti ne dvomita in ...

