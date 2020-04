Afera Breznik. Ko visokega politika ujamejo vinjenega za volanom, in to med še med prehitro vožjo, m Pozareport.si Bilo je daljnega decembra 2010. Na tem portalu smo ekskluzivno objavili zgodbo o nočni prometni nesreči tedanjega Pahorjevega ministra za regionalni razvoj in lokalno samoupravo Henrika Gjerkeša, sicer ministra iz kvote stranke Desus, ki je - takrat - ponoči vozil močno vinjen, bil je za volanom službenega audija, in se celo zaletel. Naslednji dan je odstopil, več o tem pa na tej povezavi! Vir: ...

Sorodno



Oglasi