Vrhunski ameriški specialist za zdravje in nalezljive bolezni Anthony Fauci, sicer direktor nacionalnega inštituta za varovanje zdravja, pravi, da je ključ do vnovičnega zagona profesionalnih športnih lig v Ameriki ta, da športniki igrajo tekme pred praznimi stadioni, torej brez gledalcev in ob upoštevanju zdravstvenih in higienskih navodil.



Več na Ekipa24.si.si