Gurs bo na območju Kopra, Postojne in Sežane na terenu preverjal podatke Primorske novice Geodetska uprava (Gurs) bo od 20. aprila do konca julija na območju geodetskih pisarn Koper, Postojna in Sežana v okviru programa projektov eProstor na terenu preverila obstoječe podatke in izvedla terensko izmero podatkov. Meritve bodo podlaga za izvedbo izboljšave pozicijske natančnosti katastrskega načrta, so sporočili iz Gursa.

