[Video] Če imamo vlado, ki jo vodi Janez Janša, se jo lahko napada in pljuva v javnosti in tujini in Demokracija V državnem zboru je potekal srdit boj. Tvit predsednika vlade Janeza Janše, kjer ta poziva javno RTV, da naj nehajo lagati in da jih je tam očitno preveč ter da so predobro plačani, naj bi namreč grobo posegel v novinarsko svobodo. Večina novinarjev javne RTV je globoko prizadetih in so še danes v šoku. Kompletna opozicija je sklicala izredno sejo dveh odborov Državnega zbora.

