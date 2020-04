Uradno: Nenad Bjelica ni več trener zagrebškega Dinama 24ur.com Nogometni klub Dinamo in trener prve ekipe Nenad Bjelica sta dosegla dogovor o prekinitvi poslovnega sodelovanja, so sporočili iz zagrebškega nogometnega kluba. Bjelica odhaja iz Dinama po tem, ko ni sprejel predlaganega zmanjšanja plače, ki jih je za trenerje in igralce načrtovala uprava kluba.

