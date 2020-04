Tudi umetnostni drsalci ostali brez SP Sportal Mednarodna drsalna zveza (Isu) je zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedala svetovno prvenstvo v umetnostnem drsanju v Kanadi. To bi prvotno moralo biti med 16. in 22. marcem v Montrealu, a so ga nato prestavili, zdaj pa ga dokončno odpovedali.

