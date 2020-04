Vlada je na današnji seji sprejela odlok, s katerim se v izvajanje ukrepov zajezitve in obvladovanja epidemije covida-19 vključi vse zdravnike in zobozdravnike, ki sicer nimajo licence, a so v sistem zdravstva vključeni kot sekundariji, pripravniki in specializanti. Odlok predvideva tudi vključitev zdravnikov in zobozdravnikov diplomantov.



Več na Svet24.si.si