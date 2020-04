Olimpijski urnik tekmovanj in prizorišča v Tokiu ostajajo enaka RTV Slovenija Prireditelji olimpijskih iger v Tokiu, ki so zaradi pandemije koronavirusa prestavljene v leto 2021, so na novinarski konferenci potrdili, da bodo igre potekale po enakem časovnem razporedu in v istih objektih, kot je bilo to predvideno letos poleti.

