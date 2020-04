HSE lani s skoraj 30 milijoni evrov čistega dobička; izguba TEŠ najnižja, odkar deluje blok 6 Energetika.NET »Lansko leto je bilo za skupino HSE rekordno, saj smo dosegli najboljši rezultat v zgodovini družbe na prodajno-trgovalnem delu,« so v HSE zapisali v sporočilu za javnost, potem ko je nadzorni svet potrdil letno poročilo skupine in družbe HSE za leto 2019. Izguba Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) je bila v letu 2019 najnižja, odkar obratuje blok 6, in je znašala nekaj manj kot 20 milijonov evrov, še dodajajo.

