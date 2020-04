AI opozarja na kršitve pravic migrantov Dnevnik Nevladna organizacija Amnesty International je v včeraj objavljenem poročilu o človekovih pravicah opozorila, da Slovenija ni spoštovala in zaščitila pravic migrantov. Številnim potencialnim prosilcem za azil so oblasti zavrnile dostop do mednarodne...

