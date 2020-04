Odnos oblasti do državljanov v času koronakrize: Aroganca, kot je ne pomnimo Dnevnik Sredina popoldansko-večerna dogajanja so v zelo destilirani obliki, v besedi in sliki hkrati, pokazala, da imamo volilci (ali davkoplačevalci, če želite) s sedanjo oblastjo težavo. Na tem mestu smo v Dnevniku v sredo izrazili skrb, ker nam sedanja...

Sorodno Oglasi