Iz slovenskega morja potegnli črn clio s truplom 36-letnega Koprčana, pogrešanega od marca Reporter Gasilci so včeraj popoldne iz morja pred potniškim terminalom v Kopru dvignili črn Renault clio, v katerem je bilo moško truplo. To so potrdili tudi na koprski policijski upravi, kjer drugih podrobnosti niso razkrili. Neuradno naj bi v avtu v morju umrl 3

Sorodno



















Oglasi Omenjeni Renault Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Franc Breznik

Aleš Hojs

Dragutin Mate