Finančni ministri EU pozvali banke, naj se vzdržijo izplačila dividend Reporter Finančni ministri EU so včeraj v okviru prizadevanj za blažitev hudih gospodarskih posledic pandemije novega koronavirusa pozvali banke, naj se vzdržijo izplačila dividend ter naj zagotovijo denarni tok do gospodinjstev in podjetij. Na sploh pozivajo, naj

Sorodno

Oglasi