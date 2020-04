Slovenski hmeljarji in kmetje bi za obiranje pridelka raje imeli Romune in Bosance kot pa Slovence Reporter Pridelovalci hmelja, sadja in zelenjave, ki so letos doslej ostali brez večjega števila tujih sezonskih delavcev, si še naprej prizadevajo pridobiti delovno silo za spomladanska opravila. Nekaj stikov z interesenti, ki so se javili na poziv kmetijskega mi

Sorodno























Oglasi