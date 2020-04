Star je 34 let, prevoženih ima le 508 kilometrov #foto SiOL.net Praktično vsi že govorijo o gospodarskem ohlajanju držav, proizvajalci se pripravljajo na krizo in za povečanje prodaje že ponujajo tudi dodatne ugodnosti. A svet starodobnikov je od tega povsem umaknjen in cene določenih modelov segajo v višave. Eden takšnih je BMW 325 iX iz leta 1986, prvi štirikolesno gnani model znamke. Ta primerek ima prevoženih le 508 kilometrov, zanj pa prodajalec želi kar 55 tisoč evrov.

