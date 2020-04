Pouk na daljavo: bo šola padla na izpitu pravičnosti? 24ur.com Nekdanji dolgoletni ravnatelj prulske osnovne šole Dušan Merc je o šolanju na daljavo zapisal: "V šolskem sistemu so vsi po vrsti pripravljeni zagovarjati 'učenje na daljavo', ne da bi vedeli, kaj je to." Da se bolj 'lovimo' kot 'učimo', menijo številni starši (in otroci) ter učitelji. Ti počasi pregorevajo, učencem kopni motivacija, še vedno so velike neenakosti med njimi, edini, ki so še vedno ...

