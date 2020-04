Ob svetovnem dnevu hemofilije: Hemofiliki z ustrezno terapijo živijo polno življenje Lokalec.si Svetovna federacija za hemofilijo ob svetovnem dnevu hemofilije poziva k boljši prepoznavi te bolezni. Na svetu živi 400.000 hemofilikov, 75 odstotkov brez ustrezne zdravstvene oskrbe. Pri nas so deležni zdravljenja na visoki ravni in z ustrezno terapijo živijo polno življenje z malo omejitvami, so sporočili iz Zbornice-zveze. Hemofilija je najbolj pogosta motnja strjevanja krvi. Če […]

Sorodno



Oglasi Omenjeni Iran

koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Aleš Hojs

Simona Kustec Lipicer

Dragutin Mate