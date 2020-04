Umrl je filmski in gledališki igralec Brian Dennehy Dnevnik V svojem domu v Connecticutu je v sredo zvečer v 81. letu starosti umrl ameriški filmski in gledališki igralec Brian Dennehy, ki je v karieri prejel dve gledališki nagradi tony, zlati globus in nagrado Laurence Olivier, šestkrat pa je bil nominiran...

