Astronavti z Mednarodne vesoljske postaje so se vrnili na spremenjeno Zemljo 24ur.com Na Zemljo so se vrnili trije člani posadke Mednarodne vesoljske postaje, ameriška astronavta Andrew Morgan in Jessica Meir ter kozmonavt Oleg Skripočka. Trojica, ki je Zemljo zapustila pred izbruhom novega koronavirusa, je varno pristala v kapsuli sojuz na območju Kazahstana.

