Višje sodišče odpravilo pripor obtoženima zlorabe prostitucije in trgovine z ljudmi Dnevnik Celjsko višje sodišče je odpravilo pripor Jožetu Canku in Robertu Mramorju, glavnima obtoženima iz združbe, ki naj bi se ukvarjala z zlorabo prostitucije in trgovino z ljudmi. V priporu sta bila od avgusta 2018, na prostost sta odšla v sredo....

