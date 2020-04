Roglič bo največji zvezdnik prihajajočega virtualnega Gira Sportal RCS Sport, organizatorji največje italijanske kolesarske preizkušnje, so objavili, da bo na prihajajočem virtualnem Giru, ki bo na sporedu med 18. aprilom in 10. majem, kolesaril tudi slovenski as Primož Roglič, poroča spletni portal Cyclingnews. Dirka je sestavljena iz sedmih etap, potekala pa bo po posebnem režimu, so dodali pri RCS Sport.

