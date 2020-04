V okviru platforme #vadidoma, ki je brezplačna, že prek 100 različnih vadb Računalniške novice V Telekomu Slovenije so v času, ko se držimo načela #ostanidoma, skupaj s športniki in vaditelji fitnesa, funkcionalne vadbe, pilatesa in joge ustvarili družbeno-koristen projekt in platformo #vadidoma.

